CABA: JORGE MACRI REACTIVÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

El jefe de Gobierno supervisó las tareas junto al director artístico del Ballet Estable del teatro, Julio Bocca. Ambos repasaron la intervención que abarcarán unos 3.000 metros cuadrados de la Plaza Vaticano, su planta baja y tres subsuelos existentes. Se adecuarán salas de ensayo específicas para ballet, música y canto, además de una sala multipropósito.

El render de las obras sobre Plaza Vaticano, donde se emplazará el Instituto Superior de Arte.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri , puso en marcha la construcción de la nueva sede del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón . El proyecto, postergado por más de 15 años, se emplazará sobre Plaza Vaticano. En 2022 se llamó a una licitación que intentó ponerlo en marcha sin éxito.

En el marco de la inversión en cultura que lleva adelante la administración porteña, comenzaron las tareas para dar molde a una infraestructura que busca unificar «la excelencia académica del ISA con una arquitectura de vanguardia» , según afirman desde el GCBA. En el proceso, se intervendrán más de 3.000 m2 que incluyen la planta baja y sus tres subsuelos.

Jorge Macri y Julio Bocca repasaron la obra en las inmediaciones del Teatro Colón.

La reactivación de la obra es parte la inversión en infraestructura cultural y el desarrollo del talento local que lleva adelante la administración de Jorge Macri. Una vez concluida en enero, permitirá que el ciclo lectivo 2027 se inicie íntegramente en la nueva sede, centralizando la formación profesional y académica.

“Queremos que la Ciudad vuelva a ser un espacio de referencia para la experimentación y la producción creativa, y el nuevo edificio del ISA va en ese sentido, y se suma a las grandes obras, como las de la Casa de la Cultura y las del Centro Cultural General San Martín”, sostuvo el jefe de Gobierno quien supervisó el reinicio de los trabajos junto al director artístico del Ballet Estable, Julio Bocca.

También formaron parte de la recorrida la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco.

Las obras abarcarán a unos 3.000 metros cuadrados y finalizarán en enero del 2027.

Cómo será la obra del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

El proyecto comprende la intervención integral de la Plaza Vaticano —planta baja y tres subsuelos existentes— bajo un diseño que integra modernidad y sostenibilidad. Con una cubierta verde, tendrá acceso independiente por Viamonte, entre Cerrito y Libertad.

En el proceso, se adecuarán salas de ensayo específicas para ballet, música y canto, además de una gran sala multipropósito, áreas administrativas, vestuarios, sanitarios y depósitos.

Cada nivel contará con salas de recepción y puntos de encuentro para vincular a docentes, alumnos y artistas. Y se realizará la puesta en valor del histórico patio inglés, diseñado bajo el nivel de la vereda para proporcionar luz natural y ventilación a los niveles subterráneos del Teatro Colón.

La finalización de la obra está prevista para enero del 2027. Para entonces «la institución no solo tendrá un edificio propio al lado del máximo coliseo porteño, en la Plaza del Vaticano, sino que ahorrará el costo que genera el pago del alquiler de su actual sede en avenida Corrientes 1681», aseguran desde CABA.

El ISA fue fundado en 1919 y actualmente cuenta con una matrícula de 383 alumnos que cursan siete carreras de excelencia: Academia Orquestal, Canto Lírico, Danza, Dirección Escénica de Ópera, Preparación Musical de Ópera, Artes Escenotécnicas y Academia Coral.

En noviembre de 2025, la institución alcanzó un hito histórico al obtener la validez oficial de sus títulos por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, consolidando su prestigio educativo a nivel nacional e internacional.