COSAP CELEBRARÁ SU 73° ANIVERSARIO CON INAUGURACIONES, RECONOCIMIENTOS Y IMPORTANTES ANUNCIOS EN CASTELLI

La Cooperativa de Servicios Antonio Portillo Ltda. (COSAP) celebrará el próximo domingo 17 de mayo de 2026 su 73° aniversario institucional con una amplia agenda de actividades, inauguraciones y reconocimientos destinados a fortalecer los servicios y el vínculo con la comunidad de Juan José Castelli.

La cooperativa, fundada el 17 de mayo de 1953, organizó una jornada especial que comenzará a las 10:00 horas con la inauguración de la estación de rebombeo CHA N° 09 del Acueducto Zaparinqui, una obra considerada clave para el fortalecimiento del sistema de provisión de agua.

Posteriormente, a las 10:30 horas, las actividades continuarán en la Planta “Tadeo Plaza”, donde se realizará la inauguración del muro sobre avenida Alem, la habilitación oficial del nuevo depósito de maquinarias y la presentación de una nueva camioneta que se incorporará al parque automotor de la institución.

El acto central tendrá lugar desde las 11:00 horas en la sede de COSAP, ubicada sobre calle Dr. Vázquez 337. Allí se llevará adelante la recepción y acreditación de autoridades e invitados especiales, además de la firma de convenios con distintas instituciones, entre ellas SAMEEP, APA, asociaciones de ciclistas y la Dirección Regional Educativa.

Durante la ceremonia también habrá palabras alusivas del presidente de la cooperativa y de autoridades locales y provinciales que acompañarán la celebración.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el reconocimiento al trabajador Hugo Plaza, quien cumple 25 años de servicio dentro de la institución. Además, se realizará la entrega de indumentaria y calzado al personal y el tradicional sorteo aniversario destinado a socios y presentes.

Desde COSAP destacaron que este nuevo aniversario representa “un compromiso renovado con la comunidad”, reafirmando el objetivo de continuar construyendo una cooperativa sólida, cercana y al servicio de los vecinos.

La entidad invitó a toda la comunidad a participar de esta importante celebración que marcará un nuevo año de historia y crecimiento institucional en el norte chaqueño.

Relacionado