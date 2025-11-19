SECCION RURAL SAENZ PEÑA  INICIAN UNA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN EQUINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se inició una investigación actuada judicial para determinar quién es el dueño del animal.

Los agentes de la Sección Rural de Sáenz Peña fueron hasta el Lote 61 de Colonia Uriburu, Quitilipi, porque habían sido alertados de que unos desconocidos arriaban un caballo hasta un campo. Finalmente lo encontraron, pero se debió iniciar una investigación para saber quién es el verdadero dueño del equino.

Siguiendo los rastros, los agentes llegaron a un campo donde hallaron al equino tambeado a un árbol y lo secuestraron. El dueño del campo donde hallaron al animal dijo que no sabía nada al respecto. Se dio intervención Fiscal Rural y Ambiental Machagai.

