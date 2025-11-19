CAPACITACION PERSONAL DE LA DIVISIÓN ARMAS DE PRECISIÓN PARTICIPÓ DEL PRIMER CONGRESO DE TIRADORES ESPECIALES Y CIENCIAS FORENSES

En la jornada tuvieron capacitaciones sobre óptima instrumental aplicada al tiro, balística interna, externa, de transición y de efecto, entre otros.

En la madrugada de este martes, a las 03:45, regresó a la provincia el equipo de la División Unidad Armas de Precisión luego de representar a la Policía del Chaco en el Primer Congreso de Tiradores Especiales y Ciencias Forenses, desarrollado en la ciudad de Puerto Madryn. La comisión estuvo integrada por el Subcomisario Diego Puppo; el Sargento Ayudante Rubén Darío Esquivel ; el Sargento Williams Yaya; y el Sargento Denis Slusar.

Durante el congreso, especialistas nacionales e internacionales expusieron sobre temáticas avanzadas relacionadas al trabajo de tiradores especiales, entre ellas óptica instrumental aplicada al tiro de precisión, balística interna, externa, de transición y de efecto, uso de accesorios tecnológicos modernos para disparos a larga y extrema larga distancia, presentación de software balístico desarrollado en Argentina y actualizaciones en ciencias forenses vinculadas al empleo de armamento de precisión.

Felicitamos al personal por participar de esta capacitación, que permite la constante actualización de conocimientos y la incorporación de nuevas herramientas técnicas para fortalecer las capacidades operativas de nuestra Institución.

