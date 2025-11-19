EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CALLES
La Secretaría de Servicios Públicos continúa trabajando firmemente en el arreglo y mantenimiento de las calles de nuestra ciudad. En esta oportunidad, se realizaron tareas de mejoramiento de ripio en calle Sáenz Peña, Padre Carlos Lauth y Río Teuco, optimizando la circulación y garantizando un tránsito más seguro y accesible para todos .
Con compromiso y determinación, seguimos fortaleciendo la infraestructura vial de Castelli, mejorando cada sector y respondiendo a las necesidades de los vecinos