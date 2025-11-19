RELACIONES CON LA COMUNIDAD COLABORA CON EL CORTE DE PASTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Desde la coordinación de Relaciones con la Comunidad de la MunicipalidaddeJuanJoséCastelli, se informó que personal del área se encuentra colaborando en la limpieza y desmalezado de veredas y predios escolares. En esta oportunidad, las cuadrillas de motoguadañistas realizaron trabajos en la E.E.P. N° 1040, dejando el espacio en condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.