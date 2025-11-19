PUERTO VILELAS  DAÑÓ LA CARCASA DE UNA CÁMARA DE SEGURIDAD Y FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Mediante las imágenes registradas y averiguar con vecinos, lograron identificar al presunto autor.

Un hombre de 36 años fue aprehendido luego de ser identificado como el presunto autor del daño ocasionado a una cámara de videovigilancia perteneciente al municipio de Puerto Vilelas.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre, alrededor del mediodía, en la zona de Villa Forestación, donde un vecino habría utilizado un trozo de madera para golpear y dañar la carcasa plástica que protege una de las cámaras instaladas en la zona.

Tras la denuncia, personal del servicio externo realizó tareas investigativas que permitieron ubicar al ciudadano, quien finalmente se presentó de manera voluntaria en la comisaría. La fiscalía ordenó su aprehensión por la causa “Supuesto Daño”.

