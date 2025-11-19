RURALES LA LEONESA: HALLAN Y DEVUELVEN UNA VAQUILLA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se inició una causa por “supuesta tentativa de abigeato”.
Esta mañana, un productor ganadero llamó a las autoridades por la posible sustracción de uno de sus animales en la madrugada. Los agentes investigaron la zona y hallaron a la vaquilla tambeada a unos cuantos metros de la Ruta Nacional 11.
Los agentes hallaron a la vaquilla tambeada en un campo a unos 1000 metros del kilómetro 1.062 de la Ruta 11. Gracias a las marcas y señales supieron que el propietario sería el denunciante. Finalmente devolvieron la vaquilla e iniciaron una investigación para dar con los responsables bajo la causa de “supuesta tentativa de abigeato”.