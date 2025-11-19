RESISTENCIA  INGRESÓ A DOS CASAS: SUSTRAJO UN TELÉFONO Y UNA BICI DE NIÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino la División Patrulla Preventiva.

Este miércoles a las 11:45, en calle José Alsina al 109, un joven de 26 años fue aprehendido por los agentes por ingresar en dos viviendas ubicadas por calle Brown al 1900.En un domicilio sustrajo un Motorola, modelo E20 y una bicicleta rodado 12 de la otra casa.

El procedimiento estuvo a cargo de los agentes de la División Patrulla Preventiva, que detuvo al hombre y logró recuperar los elementos denunciados.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaria Primera de Resistencia. Los propietarios realizaron las denuncias y los bienes le fueron devueltos.

Relacionado