PUERTO DE BARRANQUERAS: IMPORTACIÓN HISTÓRICA PARA UNA PYME CHAQUEÑA
Lo que comenzó en la cocina de un hogar, sostenido por el esfuerzo, la perseverancia y el acompañamiento de familiares, amigos y clientes, hoy es un proyecto consolidado. Seis años después, aquel sueño se transformó en una empresa 100% chaqueña que continúa apostando al desarrollo productivo de la provincia.
La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a la firma Congelisto y a DebComex, despachantes de aduana, por elegir el Puerto para realizar la consolidación de las maquinarias. Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del gobernador Leandro Zdero, fundamental para fortalecer las operaciones y el crecimiento del Puerto.
Por su parte, Cecilia, representante de Congelisto, expresó su satisfacción por concretar su primera importación en el Puerto Barranqueras. Señaló que el proceso fue ágil y sencillo, y agradeció la asistencia permanente brindada por DebComex.
El Puerto de Barranqueras continúa afianzando su rol estratégico en la región, acompañando a PyMEs chaqueñas y brindando soluciones logísticas que impulsan el desarrollo económico y productivo del Chaco.