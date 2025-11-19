HABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA EN CHUBUT Y FLORENTINO GUTIÉRREZ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🏗Este 19 de noviembre, el municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, dejó habilitada la alcantarilla ubicada en calle Chubut y Florentino Gutiérrez. El paso del tiempo había deteriorado seriamente su estructura, por lo que se realizó una intervención integral que incluyó la limpieza🧹 del sector y la colocación de nuevos tubos para garantizar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y asegurar el normal tránsito en la zona.🛠️

🧱De esta manera, con la instalación de tubos de mayor diámetro, la obra quedó completamente finalizada y esta importante arteria, plenamente habilitada al tránsito.

