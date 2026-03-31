SE VIENE LA LUNA ROSA EN ABRIL, CUANDP Y DESDE DONDE PRODRAN VERLA

Cada mes, se hace presente la Luna llena, generando admiración entre los observadores. En abril del 2026, este evento que se verá desde la Argentina, si el tiempo lo permite, y se denomina Luna Rosa, por una curiosa coincidencia.

Este astro pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial, según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella.

Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Varias personas tienen en cuenta el plenilunio que se da una vez al mes, porque se considera que puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

CUÁNDO HAY LUNA LLENA EN ABRIL 2026

Según detalla el sitio del Servicio Hidrográfico Nacional, la próxima Luna llena de 2026 se dará este miércoles 1 de abril. Por lo tanto, el cuarto mes del año contará en su primer día con la posibilidad de observar el satélite natural en su totalidad.

Al plenilunio de abril se lo llama Luna llena rosa, porque en el hemisferio norte se lo vincula al color de las flores silvestres que crecen, principalmente en suelo estadounidense, durante esta época del año, que coincide con el comienzo de la primavera.

En los pueblos originarios de Norteamérica, que seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural, surgió la denominación Luna llena rosa, porque hace referencia a la aparición de las flores llamadas phlox, que se caracterizan por su tonalidad rosada.