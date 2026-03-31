ANSES ANALIZA CREDITOS PARA ALIVIAR LAS DEUDAS FAMILIARES

En un contexto económico donde el endeudamiento forma parte de la vida cotidiana de miles de hogares, el Congreso comenzó a debatir una iniciativa que podría marcar un cambio importante: la vuelta de los créditos otorgados a través de la Anses, con un enfoque centrado en aliviar las finanzas personales.

A diferencia de otras medidas recientes, como bonos o aumentos en las prestaciones, este proyecto propone una herramienta distinta. La iniciativa —aún en etapa de análisis legislativo— apunta a ofrecer préstamos accesibles a sectores vulnerables, con el objetivo principal de ordenar deudas ya existentes y evitar un mayor deterioro del ingreso familiar.

Uno de los aspectos más novedosos del esquema es que el dinero no sería entregado directamente al beneficiario. Según lo planteado en el borrador, los fondos se destinarían automáticamente a cancelar deudas previamente declaradas, como saldos de tarjetas de crédito o préstamos bancarios.

La medida busca evitar que el crédito se transforme en un nuevo problema financiero y, en cambio, funcione como un mecanismo concreto de alivio. En la misma línea, se establece un límite en la capacidad de pago: la cuota mensual no podría superar el 30% de la asignación percibida , con el fin de resguardar los gastos básicos.

Quiénes serían los beneficiarios

El proyecto pone el foco en los sectores más afectados por la crisis. En una primera etapa, alcanzaría a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo. También se contempla a trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares dentro de ciertos límites de ingresos.

Además, podrían incorporarse monotributistas de categorías más bajas y trabajadores de casas particulares. A futuro, no se descarta la inclusión de jubilados y pensionados, aunque esto dependerá de la evolución del programa.

Condiciones y montos en evaluación

El monto máximo de los créditos en discusión llegaría hasta $1.500.000. Sin embargo, este tope no sería fijo: se ajustaría en función del salario mínimo para evitar el impacto de la inflación.

En cuanto a las tasas, se plantea un esquema basado en la tasa mayorista (TAMAR) más un adicional de diez puntos. Esto implicaría condiciones más accesibles en comparación con las opciones actuales del sistema financiero formal.

Un proyecto sin fecha definida

Por el momento, la iniciativa no tiene una fecha concreta de implementación. Debe atravesar el proceso legislativo y obtener la aprobación del Congreso para convertirse en ley. En caso de avanzar, su puesta en marcha podría darse recién en la segunda mitad del año.

El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que permitiría sostener tasas más favorables para los beneficiarios.

Mientras el proyecto sigue en debate, desde la Anses aclararon que actualmente no existe ninguna línea de créditos vigente para titulares de asignaciones. En ese sentido, recomendaron no ingresar datos personales en sitios web o mensajes que prometan gestionar estos préstamos.

Cualquier novedad oficial, remarcaron, será comunicada únicamente a través de los canales institucionales.