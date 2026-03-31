EXITOSA CAPACITACIÓN PARA POTENCIAR LAS EXPORTACIONES LOCALES

Anoche, la Agencia de Inversiones del Chaco, encabezada por Martín Poccard, junto a Impulsar Chaco, FECHACO, la Cámara de Comercio y FoGaCh (Fondo de Garantías del Chaco), llevaron adelante la jornada “Paso a Paso para Exportar” y Ronda de Negocios.

En esta propuesta de capacitación y preparación para rondas de negocios destinada a emprendedores, pymes, comerciantes, productores y público en general se brindaron herramientas prácticas para que los participantes puedan iniciar o fortalecer sus procesos de internacionalización, con información clara sobre cómo acceder a mercados externos y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

En este marco, Poccard señaló: “Esta capacitación está pensada para brindar conocimientos concretos y accesibles, que permitan a los emprendedores y pymes dar sus primeros pasos en el camino de la exportación”.

Además, agregó: “Trabajamos para acercar información clave, simplificar procesos y generar confianza en quienes quieren proyectar sus productos más allá de la provincia y del país”.

Por último, destacó: “Este tipo de espacios son fundamentales para preparar al sector productivo, generar vínculos y abrir nuevas oportunidades comerciales para el desarrollo local”.

Por su parte, el secretario general de la Federación Económica del Chaco, Ernesto Scaglia, acompañado de Pablo Staszewski, vicepresidente de FECHACO y Juan Martín Alfonso, Presidente de Cámara de Comercio de Resistencia, valoró la iniciativa y remarcó la necesidad de fortalecer el perfil exportador de la provincia: “Es una capacitación muy importante para el sector productivo, especialmente para las pymes, que necesitan herramientas concretas para poder dar el salto a los mercados internacionales”.

En esa línea, sostuvo: “Aprender a exportar es fundamental, porque en Argentina ha sido difícil en los últimos años. Hoy se está retomando ese camino y es clave trabajar sobre los mercados donde el Chaco puede colocar su producción”.

Asimismo, subrayó la importancia de la formación: “Es clave que las empresas sepan qué trámites deben realizar y cómo funciona el mundo de las exportaciones. Países vecinos tienen estos procesos muy desarrollados, y nosotros todavía debemos avanzar en ese sentido”.

Scaglia también destacó el potencial logístico de la provincia: “Chaco tiene una gran oportunidad con sus puertos, especialmente el de Las Palmas, que puede ser estratégico para el desarrollo exportador”.

Finalmente, remarcó el desafío de agregar valor a la producción: “El objetivo no debe ser solo exportar materias primas, sino también productos elaborados. Ese es el camino para crecer y generar más desarrollo”.

Acompañaron también esta capacitación: el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla; el diputado provincial Iván Gyoker; la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; el presidente y Vice de COLONO, Fernando Molina Y Gustavo Teijeiro; emprendedores, comerciantes; productores; y empresarios.

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