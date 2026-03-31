¿QUE SE SABE DEL ALUMNO QUE MATO A SU COMPAÑERO EN SANTA FE?

Un estudiante de 15 años abrió fuego ayer por la mañana en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y mató a un compañero de 13 años. Otros dos alumnos resultaron heridos y permanecen fuera de peligro. El agresor fue reducido por personal del establecimiento y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque ocurrió antes de las 7.15, en el patio interno del colegio, momentos previos al inicio de la jornada. El adolescente ingresó con una escopeta calibre 12/70 oculta en un estuche de guitarra y efectuó varios disparos. La víctima fatal murió en el lugar.

Dos estudiantes, de 13 y 15 años, sufrieron heridas de distinta consideración. Uno de ellos presentó lesiones en la zona del rostro y el tórax y fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Rafaela para estudios complementarios. El otro recibió impactos en los brazos. Autoridades sanitarias confirmaron que ambos están fuera de peligro. En total, el saldo fue de nueve personas afectadas: un fallecido, dos heridos por disparos y seis con lesiones leves.

Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma hasta la llegada de la policía, que lo detuvo en el lugar. Tras el hecho, se suspendieron las actividades en la institución y se decretó duelo en la comunidad educativa.

La identidad del atacante se mantiene en reserva por tratarse de un menor. Cursa tercer año en el mismo establecimiento y es hijo de un empleado municipal. Desde el entorno escolar señalaron que no presentaba problemas de conducta y que su perfil no anticipaba un episodio de esta gravedad.

El adolescente era alumno regular de la escuela. Debido a su edad no será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya que la normativa aún no entró en vigencia.

Funcionarios provinciales indicaron que el adolescente atravesaba una situación familiar compleja y que estaba bajo tratamiento psicológico. Según la defensa, tenía antecedentes de autolesiones y había manifestado dificultades emocionales. También se investiga si sufría situaciones de acoso escolar, una hipótesis que surgió a partir de testimonios de allegados y material que circuló en redes sociales.

En paralelo, la Justicia avanza con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia del ataque y determinar responsabilidades. Equipos especializados trabajan en la contención de estudiantes, docentes y familias, en una comunidad atravesada por la conmoción.