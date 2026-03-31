COMIENZA EL PAGO DE SALARIOS PARA EMPLEADOS PROVINCIALES

Días atrás, el Gobierno del Chaco informó el cronograma de acreditación de haberes correspondientes al mes de marzo de 2026, que se realizará este martes 31 de marzo para pasivos y el miércoles 1 de abril para los activos.

En este sentido, se detalló que el sector pasivo tendrá acreditados sus sueldos el martes 31 de marzo, los cuales estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos, a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el miércoles 1 de abril, también con disponibilidad en cajeros automáticos desde las 21 horas.

MUNICIPALES DE RESISTENCIA

Asimismo, desde la Comuna capitalina informaron que los municipales percibirán sus haberes este mismo martes 31, en cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.

El sueldo llegará con un incremento del 9% sobre el básico de los empleados en todas sus categorías.