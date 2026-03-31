BANCO DEL CHACO: ALTERNATIVAS PARA HACER RENDIR MAS LOS SALARIOS

En un contexto en el que muchas personas buscan alternativas para que sus sueldos o jubilaciones rindan más, la cuenta remunerada NBCH24 y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) aparecen como soluciones conservadoras que no requiere conocimientos técnicos para que el dinero del día a día tenga un rendimiento adicional sin perder liquidez.

CUENTA SUELDO REMUNERADA

La cuenta remunerada ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes, resulta especialmente conveniente para administrar el sueldo o jubilaciones, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance del cliente.

La cuenta sueldo remunerada está disponible para activos y pasivos provinciales, empleados municipales, empleados judiciales y legislativos, empleados de empresas del Estado, Ecom, Sameep y Secheep, y empleados de empresas privadas que perciben sus haberes en la entidad.

Los empleados de empresas privadas, comercios y/o pymes pueden elegir y solicitar a su empleador cobrar su sueldo en el Nuevo Banco del Chaco para disponer de su cuenta sueldo remunerada.

Para hacer rendir los saldos en NBCH24 no se requieren trámites adicionales, la remuneración se obtiene manteniendo el dinero en la cuenta sueldo habitual y se aplica de manera automática hasta un saldo de $800.000 en la cuenta.

En NBCH24 Online Banking los clientes pueden visualizar los rendimientos diarios que se acreditan en la cuenta y se suman al sueldo o jubilación. El dinero permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones.

NUEVO CHACO FONDOS

Nuevo Chaco Fondos es una de las sociedades vinculadas y con respaldo institucional de Grupo NBCH, permite a los inversores acceder de manera fácil a un portafolio diversificado, administrado por un equipo de profesionales que siguen las pautas establecidas en el Reglamento de Gestión del Fondo, bajo la estricta regulación y supervisión del Estado, a través de la Comisión Nacional de Valores («CNV»).

A través de la app Fondos24, los clientes cuentan con diferentes opciones de inversión ajustadas a cada perfil y necesidad del cliente. Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) brindan la posibilidad de rentabilizar ahorros a partir de montos mínimos y con rescates en un plazo de 24 horas sin tener que esperar al vencimiento.

A Fondos24 se accede con las mismas credenciales de NBCH24 Online Banking, no es necesario crear nuevo usuario y contraseña. Está disponible en la aplicación para celulares, que se puede descargar en APP Store y Play Store. También se puede acceder desde la versión web en 24.nbch.com.ar

Para obtener más información, se puede consultar la página web oficial de Chaco Fondos www.nchacofondos.com.ar o contactar con NBCH Inversiones al WhatsApp verificado 3624161290 o al correo electrónico inversiones@nbch.com.ar

Así, NBCH refuerza su compromiso con una banca pública moderna, cercana y orientada a ofrecer soluciones digitales que aporten eficiencia y valor real en la vida cotidiana de sus clientes.

NBCH y Nuevo Chaco Fondos nunca solicitarán a sus clientes que realicen simulaciones, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.