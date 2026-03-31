PIDEN 4 AÑOS Y 7 MESES DE PRISION PARA FELIPE PETTINATO POR EL INCENDIO QUE MATO A SU NEUROGOLO

El titular de la Fiscalía General N°14 ante los Tribunales Orales en el Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fernando Klappenbach, solicitó este lunes que se condene al artista Felipe Pettinato a la pena única de 4 años y 7 meses de prisión, por el incendio de su departamento del barrio de Palermo, en el que el 16 de mayo de 2022 murió el médico neurólogo Melchor Rodrigo.

El representante del Ministerio Público Fiscal, que interviene en el debate junto al auxiliar fiscal Francisco Figueroa, solicitó la condena durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

La pena requerida también incluye la condena de 9 meses de prisión en suspenso impuesta el 20 de abril de 2024, por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro, que encontró a Pettinato autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, cometido el 8 de marzo de 2018.

Si bien tras la instrucción Pettinato (32) había llegado al debate imputado como presunto autor del delito de estrago doloso seguido de muerte —calificación por la que la semana pasada la querella pidió 15 años de prisión para el acusado—, tras analizar las pruebas recreadas en el juicio, el fiscal general Klappenbach lo acusó por la figura de incendio culposo seguido de muerte.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que existían una serie de dudas respecto al dolo con el que habría actuado Pettinato. Así, sostuvo que la conducta de Pettinato debía calificarse con aquella figura culposa prevista en el artículo 189 del Código Penal y que establece una pena de entre un mes y 5 años de prisión.

«MANIPULACIÓN NEGLIGENTE»

El hecho ocurrió la noche del 16 de mayo de 2022, en el interior del departamento del imputado, ubicado en el piso 22 de un edificio de la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Palermo. Cerca de la medianoche, comenzó el incendio que le ocasionó la muerte al neurólogo.

Para el fiscal general, «Felipe Petinato ese día manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo. Y esa manipulación imprudente, negligente, por fuera de las tolerancias y de los riesgos permitidos, derivó en un incendio producto del cual falleció lamentablemente el doctor Melchor Rodrigo». Sin embargo, señaló que la prueba vertida en el juicio no le permitía establecer «que ese incendio fue provocado, en forma dolosa, deliberadamente», como se sostuvo, por el imputado.

El representante del MPF también reparó en que la víctima se encontraba en una «situación de letargo» —derivado de una medicación que tomaba habitualmente— y que «el fuego se inició sobre el sillón y las piernas de Melchor Rodrigo». También agregó que, sobre la base de la posición en que fue encontrado ese sillón y el cuerpo de la víctima «no puede descartarse que Felipe Pettinato haya intentado ayudarlo».

El fiscal concluyó que no podía afirmarse «con seguridad» que Pettinato no hizo nada para asistir al médico, pero recalcó que «lo que hizo no alcanzó, no fue idóneo para revertir el fuego que él inició», tras haber prendido un cigarrillo con un «encendedor con tapita», el cual no habría apagado.

PEDIDO DE PENA

Previo a solicitar la condena, la fiscalía recordó que Pettinato era una persona joven, padre de una niña de 7 años y que tenía hábitos laborales. También señaló que atravesaba una situación de consumo problemático de sustancias estupefacientes, por la que estaba bajo tratamiento y que, como antecedente penal, contaba con aquella condena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple dictada por la justicia de San Isidro, que impedía una eventual libertad condicional.

El fiscal también indicó que tampoco podía pasarse por alto que «el doctor Melchor Rodrigo era una persona joven y que estaba en ese lugar porque había ido a asistir a Pettinato, para acompañarlo, como una manera de asumir su condición profesional, su condición de médico y los proyectos personales y profesionales que tenía, según refirió su madre».

En virtud de todo esto, Klappenbach requirió que se le impusiera una condena única de 4 años y 7 meses de prisión, accesorias legales y costas, como «autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con abuso sexual siempre por el que ya ha sido juzgado y condenado».

A fin de asegurarse la sujeción del imputado al proceso, solicitó que fijara lugar de residencia, se le prohibiera su salida del país —para lo cual se le retendría su documentación—y que compareciera mensualmente ante el tribunal.

El debate se reanudará el lunes 6 de abril próximo, a las 9.30, cuando la defensa de Pettinato, a cargo de los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetto, efectuará su alegato. Tras ello, el TOCC N°14 estará en condiciones de dar su veredicto.