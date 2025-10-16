SE VIENE EL 1° FESTIVAL DEL JINETE CASTELENSE: TRADICIÓN, DESTREZA Y MÚSICA A PURO CORAZÓN CHAQUEÑO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

JUAN JOSÉ CASTELLI, CHACO — El próximo 23 de noviembre de 2025, a tan solo 8 kilómetros de Juan José Castelli, el predio de Roberto Alemán será escenario de una jornada inolvidable con la realización del 1° Festival del Jinete Castelense, un evento que promete convertirse en un clásico del norte chaqueño.

Con un despliegue de tropillas, montas especiales, artistas de renombre y un cierre musical para el recuerdo, esta fiesta campera invita a toda la comunidad a reencontrarse con las raíces gauchas y vivir la pasión de la jineteada en su máxima expresión.

Tradición y talento en el ruedo

El corazón del festival será sin dudas el ruedo, donde se desarrollarán competencias en las categorías “Crina Limpia” y “Basto con Encimera”, con destacados jinetes de la región. La narración estará a cargo de dos grandes de la locución campera: Kuno Luna y Luis Rodríguez, mientras que los versos y la emoción llegarán de la mano de los reconocidos payadores José Toloza y Juan Carlos Rivero.

Tropillas confirmadas

Las mejores tropillas del país ya aseguraron su presencia:

• La Toloseña – Zabetko

• Herencia Gaucha – Beto Kronemberger

• La Bochinchera – Chichín Cantero

• La Perpetua – Miranda y Ayala

• El Palenque Gaucho – Jorge Kronemberger

• Los Tigres del Desierto – Hnos. Giménez

• Los Comentarios – Vallejos

• La Nazarena – Sena

• La Tradición – Miranda

Montas especiales que prometen emoción

Dos duelos de alto voltaje levantarán al público de sus asientos:

• Grillo Martearena enfrentando al temible “Chamamé de Miranda”

• Juan Cruz Córdoba, campeón de Jesús María, midiéndose con “El Rústico de Miranda”

El jurado estará conformado por Monchi Juárez y Leandro Gómez, mientras que los encargados de apadrinar las montas serán Alexis Orellana y Antonio Miranda. La coordinación en campo estará a cargo de los capataces Mariano Toloza y Andrés Maidana.

Gran cierre bailable

Para coronar una jornada cargada de emoción y tradición, el cierre bailable reunirá a destacados artistas del folklore y la música tropical:

• Ale Risso

• El Grillo Martearena

• Malena y su Grupo Tropical

• Los Traperos del Chamamé

Una invitación abierta a todo el pueblo

El evento es organizado por Alexis Orellana (Tel. 3644-457687) y Antonio Miranda, quienes invitan a toda la comunidad, turistas y amantes de la cultura criolla a ser parte de este primer encuentro de jinetes, tradición y música popular.

“Queremos que este festival sea un punto de encuentro para la familia, para el campo, y para quienes sienten orgullo de nuestras raíces chaqueñas”, expresaron los organizadores.

