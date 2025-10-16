JUAN JOSE CASTELLI: “FINALIZÓ LA OBRA DEL PROYECTO 465/22 EN LA QUINTA 89 CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $90 MILLONES DE LA EMPRESA ESTATAL SECHEEP”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de tres años de espera, se concretó finalmente la ejecución del Proyecto 465/22 en la Quinta 89 de esta localidad, una obra largamente demandada por los vecinos debido a los históricos problemas de baja tensión, especialmente durante los meses de verano.

La obra, ejecutada por SECHEEP, la empresa estatal de energía, consistió en la repotenciación de dos transformadores, el reemplazo de postes de madera en mal estado por columnas de hormigón, y la sustitución de conductores monofásicos por trifásicos, mejorando notablemente la calidad del servicio eléctrico para todas las familias que habitan las 8 manzanas de este sector barrial.

Una solución esperada

La zona venía arrastrando serios inconvenientes con el suministro eléctrico, con caídas de tensión frecuentes que afectaban el funcionamiento de electrodomésticos, bombas de agua, equipos de refrigeración y otros servicios básicos.

En ese contexto, el gerente de zona norte de SECHEEP, Eduardo Martínez, destacó la magnitud de la inversión, que supera los 90 millones de pesos, y remarcó que “la obra representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos de la Quinta 89, garantizando un servicio más estable y seguro”.

«Este proyecto estuvo mucho tiempo esperando su ejecución. Gracias al trabajo conjunto y a la decisión política de avanzar, hoy las familias de esta zona tienen una solución definitiva», expresó Martínez.

Mejora integral del sistema

El cambio de tecnología en la infraestructura eléctrica no solo mejora el suministro actual, sino que permite planificar el crecimiento urbano de la zona con una base sólida en términos energéticos. La conversión a líneas trifásicas, además, permite ampliar la capacidad instalada y prepara a la zona para futuras demandas, tanto residenciales como comerciales.

