EN EL SALÓN DE ACUERDOS EL STJ RECIBIÓ EN AUDIENCIA A LA GOBERNADORA DEL DISTRITO 4845 DEL ROTARY CLUB

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle, junto a los ministros Enrique Varela y Víctor del Río, y el procurador general Jorge Canteros, recibieron en audiencia a la gobernadora del Distrito 4845 del Rotary Club, Natalia Calogaris e integrantes de la organización.

El encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, tuvo como objetivo fortalecer vínculos institucionales en el marco de las acciones que esta última desarrolla para promover el servicio comunitario y el compromiso ciudadano.

