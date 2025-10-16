GRAN RESISTENCIA: APA INFORMÓ QUE EL SISTEMA DE DRENAJE FUNCIONÓ CON NORMALIDAD TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, indico que el trabajo «preventivo y anticipado» de acondicionamiento de canales y sistemas de bombeo «rinde sus frutos». Asi lo expresó, al brindar un informe sobre el estado de los sistemas hídricos de Resistencia tras las lluvias que superaron los 70 milímetros en el área metropolitana durante las últimas horas.

Según detalló, equipos del organismo recorrieron distintos sectores de la ciudad capital, con especial atención en las lagunas del centro. Pilar aseguró que, si bien las lagunas se encuentran cargadas por el volumen de agua acumulado, la situación se mantiene “dentro de lo normal”.

El funcionario explicó que en algunos sectores “las calles estaban cargadas de cordón a cordón, no más que eso” y que el canal de la avenida Soberanía Nacional presentaba un caudal elevado, pero con más de un metro respecto a su capacidad máxima, lo que garantiza un buen drenaje.

“Todo está funcionando y escurriendo a buen ritmo. El trabajo preventivo y anticipado de acondicionamiento de canales y sistemas de bombeo rinde sus frutos”, afirmó Pilar.

PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

El titular de la APA informó que, según los técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se espera un escenario similar al de hoy, con lluvias abundantes durante la mañana y una mejoría hacia la tarde.

En tanto, el fin de semana se presentaría con buenas condiciones climáticas.

SON LLUVIAS NORMALES PARA LA ÉPOCA

Pilar recordó que en esta región subtropical el año hidrológico comienza en septiembre, por lo que el inicio de las precipitaciones “es absolutamente previsible”.

Sobre el comportamiento climático, explicó que los indicadores del fenómeno El Niño se encuentran en fase neutra, lo que anticipa precipitaciones dentro de los valores normales o incluso por debajo del promedio.

“El pronóstico trimestral indica lluvias dentro de los valores normales, aunque pueden presentarse eventos puntuales con abundante caída de agua”, precisó.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

El presidente de APA pidió a los vecinos que, ante condiciones de mal tiempo, eviten salir de sus hogares salvo por motivos de emergencia o de fuerza mayor.

Recordó además que la alerta del SMN incluye tormentas con descargas eléctricas importantes, por lo que es recomendable permanecer bajo resguardo.

