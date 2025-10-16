ENCUENTRO PASTORAL CHACO: UN ESPACIO DE UNIDAD Y REFLEXIÓN PARA EL LIDERAZGO EVANGÉLICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo el Encuentro Pastoral Chaco, una jornada organizada por la Federación Argentina de Pastores Evangélicos (F.A.P.E.), con el objetivo de fortalecer la comunión entre líderes cristianos, compartir avances institucionales y renovar el compromiso espiritual en la provincia.

La cita tendrá lugar en la Iglesia Casa de Dios, ubicada en calle 17 entre 000 y 0000, Barrio Reserva Este, a solo 100 metros de la terminal de ómnibus, facilitando el acceso para quienes lleguen desde distintos puntos de la región.

Visita del presidente de F.A.P.E.

Uno de los momentos más esperados será la exposición del Reverendo Ariel Díaz, actual presidente de la Federación Argentina de Pastores Evangélicos, quien compartirá con los presentes un informe detallado de los logros, desafíos y proyecciones alcanzados por la federación durante el año en curso.

Este encuentro representa una valiosa oportunidad para conocer de primera mano las gestiones realizadas a nivel nacional, así como para intercambiar experiencias y fortalecer los lazos entre pastores y ministerios de distintas localidades.

Un cierre fraternal

Al finalizar la charla, los asistentes compartirán un almuerzo fraternal, momento propicio para el compañerismo, el diálogo y el fortalecimiento de la red pastoral.

______________

Desde la organización se invita a todos los pastores, líderes y miembros del ámbito cristiano evangélico a participar activamente de este encuentro, que busca edificar la obra ministerial en unidad y visión común.

Relacionado