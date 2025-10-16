COMUNICADO DEL JUZGADO MULTIFUEROS NUEVA POMPEYA: ORDENA CESE DE DIFUSIÓN DE MATERIAL ÍNTIMO DE UNA ADOLESCENTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya, en el marco de sus funciones de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dispuso detener la difusión de material íntimo perteneciente a una adolescente en la causa 268/25JF-F.

El tribunal, a cargo de la jueza Noelia Almirón, recuerda que constituye un delito grave la difusión, reenvío o almacenamiento de imágenes o videos íntimos de niñas, niños adolescentes. Además de vulnerar de manera directa el derecho a la intimidad, la dignidad y la integridad psicológica de las víctimas.

Por ello pide a la comunidad educativa, familias y ciudadanía en general a que hagan uso responsable de las tecnologías y redes sociales mediante la promoción del respeto, empatía y protección de la privacidad de las personas.

Así mismo solicita a los medios de comunicación, instituciones educativas y líderes comunitarios que colaboren en la difusión de mensajes preventivos que fomenten la educación digital y el respeto a los derechos de las infancias y la adolescencia.

Relacionado