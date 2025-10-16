EN EL SALÓN AUDITORIO JURARON MARTILLEROS ANTE EL STJ

En un acto desarrollado en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco juraron cinco nuevos martilleros. La ceremonia estuvo a cargo del presidente de la Sala Civil, Comercial y Laboral del STJ, Enrique Varela.

Quienes prestaron juramento fueron: Eduardo Víctor Castillo, David Guillermo Chamorro, Adrian Mauricio López, Agustín Nicolás Martínez y Rubén Darío Pinto.

Además asistieron el presidente del Colegio de Martilleros del Chaco Hugo Guillermo Bell, familiares y amigos de los nuevos profesionales.