SE LARGÓ EL RALLY DAKAR 2026: EN QUÉ POSICIÓN QUEDARON LOS ARGENTINOS TRAS LA ETAPA PRÓLOGO

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha tras cumplirse este sábado la etapa prólogo con la localidad Yanbu, Arabia Saudita, con un recorrido cronometrado de 22 kilómetros. En la división motos, Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory) se ubicó en la cuarta posición, a solo once segundos del sorprendente ganador del día, el joven español Edgar Canet.

El prólogo sirvió para definir el orden de largada de la primera etapa, que se correrá el domingo en el mismo lugar pero con un trazado de 305 kilómetros de especial y 213 km. de enlace.

El gran protagonista del día fue Edgar Canet (Red Bull KTM), que con apenas 20 años, 9 meses y 18 días, se convirtió en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar. Marcó un tiempo de 11:31.9 y superó por tres segundos a su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, y por cinco al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

Benavides, por su parte, quedó cuarto a once segundos del líder y se posicionó como el mejor argentino en la jornada. El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), otro de los candidatos, fue séptimo a 23 segundos.

El podio de las motos tras la etapa prólogo (Foto: EFE).

Cavigliasso también quedó cuarto en Challenger

En la categoría Challenger, el campeón defensor Nicolás Cavigliasso, con su esposa y navegante Valentina Pertegarini, también se ubicó en el cuarto lugar.

El podio quedó conformado por el neerlandés Paul Spierings, su compatriota Puck Klaasen, quien tiene como navegante al argentino Augusto Sanz, y la sudafricana Danie Akeel.

En el quinto escalón de la categoría se ubicó David Zille y más atrás, en el séptimo puesto, lo hizo el salteño Kevin Benavides, que este año debuta con los vehículos de cuatro ruedas tras competir nueve temporadas en moto y coronar dos títulos (2021 y 2023).

Ekström volvió a dominar en autos y se perfila como candidato

El sueco Ekström fue el ganador del día en autos (Foto: dakar.com).

En la categoría de autos, el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor) se quedó con el prólogo por tercera vez consecutiva. Marcó un tiempo de 10:48.7 y aventajó por ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing), al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team) y al multicampeón catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), uno de los grandes favoritos junto al saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), que fue sexto.

Ekstrom ya había ganado el prólogo en 2023 y 2024, y con este resultado suma seis victorias parciales en el Dakar. El español Carlos Sáinz (Ford Raptor), otro histórico, terminó octavo a 15 segundos, mientras que Nani Roma fue undécimo y Cristina Gutiérrez decimocuarta, delante del francés Sebastien Loeb.

Etapa por etapa: el cronograma del Dakar 2026