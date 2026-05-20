DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: CHARLAS Y ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL JAIME ZAPATA

El Instituto del Deporte Chaqueño, a través del Departamento de Actividad Física y Salud, realizará este jueves 21 de mayo una jornada de charlas y actividades físicas en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Hipertensión Arterial.

La propuesta se desarrollará desde las 9 Hs en el microestadio del polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, y estará abierta al público en general con entrada libre y gratuita. La actividad tiene como principal objetivo brindar un espacio de encuentro y recreación para adultos mayores, promoviendo la integración social, la creación de vínculos y el fortalecimiento de hábitos saludables a través de la actividad física y la participación comunitaria.

Durante la jornada se realizarán charlas informativas sobre hipertensión arterial, además de distintas disciplinas y ejercicios orientados al bienestar físico y emocional de los participantes. También se efectuarán controles de presión arterial.

Entre las actividades previstas se destacan clases y juegos dinámicos, newcom, GAP, entrenamiento funcional, gimnasia neuromuscular y gimnasia aeróbica.

Desde el organismo provincial remarcaron la importancia de fomentar estilos de vida saludables que permitan mejorar la calidad de vida y mantener la independencia social y funcional de las personas mayores.

CRONOGRAMA

-9:00 hs: Concentración

-9:30 hs: Charla sobre hipertensión arterial

-10:00 hs: Inicio de actividades físicas

DISCIPLINAS

-Clase y juegos dinámicos

-Newcom

-GAP

-Funcional

-Gimnasia neuromuscular

-Gimnasia aeróbica

-Control de presión arterial.

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