COMANDANCIA FRÍAS: TRAS IMPORTANTES REPARACIONES, SAMEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA

La empresa Sameep informó que finalizaron los trabajos de reparación integral en el sistema de bombeo de la localidad de Comandancia Frías, permitiendo restablecer y normalizar el servicio de agua potable para los vecinos de la comunidad.

Las tareas se realizaron sobre la perforación principal, donde se llevó adelante la reparación de la bomba y el reemplazo de componentes fundamentales para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar la correcta provisión del servicio.

Además, los equipos técnicos detectaron un inconveniente en la bomba de impulsión de agua hacia el pueblo, debido a que el diámetro del equipo era mayor al de la tubería de salida, situación que afectaba el rendimiento operativo y la distribución del recurso.

Para resolver esta problemática, Sameep incorporó una reducción especial en la salida del equipo de bombeo, pieza que requirió gestiones específicas para su adquisición y posterior instalación, permitiendo así mejorar el funcionamiento integral del sistema.

En este marco, el vocal de Sameep, Guillermo Pereyra Iglesias, destacó la importancia de los trabajos ejecutados y el compromiso de la empresa con las localidades del interior provincial. “Estas intervenciones permiten garantizar nuevamente el normal abastecimiento de agua potable para los vecinos de Comandancia Frías. Se realizaron tareas técnicas importantes y se trabajó de manera coordinada para resolver cada inconveniente detectado en el sistema”, expresó.

Asimismo, remarcó que “desde Sameep seguimos fortaleciendo la infraestructura y dando respuestas concretas a las demandas de cada comunidad, priorizando siempre la continuidad y calidad del servicio”.

Finalmente, desde la empresa señalaron que continuarán las tareas de monitoreo y mantenimiento preventivo con el objetivo de asegurar el óptimo funcionamiento del sistema de provisión de agua potable en la localidad.

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