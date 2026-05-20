MATKOVICH ENCABEZÓ UNA REUNIÓN DE URGENCIA CON LA CÚPULA POLICIAL POR LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ

El ministro de Seguridad supervisó personalmente los avances investigativos y ordenó reforzar los operativos y rastrillajes en Puerto Tirol.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, encabezó este miércoles una reunión de urgencia junto a la Plana Mayor de la Policía del Chaco para evaluar los avances de la investigación vinculada a la búsqueda de Axel Alejandro González.

El encuentro se desarrolló en el Centro Multiagencial, donde el funcionario supervisó y controló personalmente el análisis de los sistemas GPS de los vehículos involucrados en los procedimientos realizados durante las últimas horas por efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana.

Durante la reunión, Matkovich recibió además un informe detallado sobre las actuaciones y diligencias que se llevan adelante en relación al caso, en el marco de la investigación judicial en curso.

En este contexto, el ministro ordenó ampliar y reforzar los patrullajes de búsqueda en la localidad de Puerto Tirol, intensificando las tareas investigativas y los rastrillajes en distintos sectores considerados de interés para la causa.

Asimismo, ratificó la total predisposición del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chaco para colaborar con la Fiscalía de Derechos Humanos en todo lo necesario para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Sea quien fuera, si se cometió un delito lo vamos a encontrar y tendrán que afrontar las consecuencias ante la Justicia”, expresó Matkovich, quien además aseguró que se continuará trabajando con todos los recursos disponibles para garantizar el total esclarecimiento del caso.

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