UN JOVEN FUE DEMORADO TRAS UN HURTO Y ATACAR CON UN ARMA A EFECTIVOS POLICIALES DURANTE UN PROCEDIMIENTO

Esta siesta, personal de la Comisaría 6° de Presidencia Roque Sáenz Peña intervino en una causa caratulada como “Supuesto Hurto y Atentado contra la Autoridad con el uso de armas”.

El denunciante de 34 años, con domicilio en el barrio Ex Aeroclub, manifestó que a las 4:30 aproximadamente, un sujeto habría ingresado a su domicilio por una ventana trasera que se encontraba entreabierta, sustrayéndole su motocicleta marca Keller 110 cc, color rojo.

Asimismo, el damnificado indicó haber reconocido al presunto autor cuando se retiraba del lugar, sin lograr alcanzarlo, tratándose de un adolescente de 17 años, residente en la zona.

Con tareas investigativas, personal policial se constituyó en el domicilio del padre del sindicado, el ciudadano de 41 años, autorizó el ingreso de los efectivos, e indicó que su hijo se encontraba en el interior del inmueble.

En esas circunstancias, al advertir la presencia policial, el joven extrajo de entre sus prendas un cuchillo e intentado agredir a los uniformados intervinientes, quienes hicieron uso de la fuerza en la medida de la necesidad para reducirlo y desarmarlo.

Ante la situación, se solicitó apoyo a personal de la División COM y Comisaría 5°, a fin de resguardar el procedimiento debido a la presencia de personas que intentaban entorpecer la labor policial.

Se procedió al secuestro de elementos de interés en la causa. Consultado el Fiscal Penal en turno, dispuso la imputación del joven en la causa de mención y la consulta al Juzgado del Niño, Niña y Adolescencia respecto al temperamento a adoptar.

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