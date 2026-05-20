DIPUTADOS APROBÓ LA LEY HOJARASCA: EL OFICIALISMO AVANZA CON SU PLAN
La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Hojarasca, el proyecto oficial que busca eliminar decenas de normas obsoletas. Pasa al Senado.
En una sesión clave, la Cámara Baja aprobó hoy el proyecto conocido como la Ley Hojarasca, una iniciativa fuertemente impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Con esta medida, el oficialismo busca depurar el marco jurídico nacional mediante la derogación de más de setenta normativas consideradas obsoletas.
El debate en Diputados por las regulaciones del Estado
La iniciativa oficialista recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, por lo que fue girada directamente al Senado, donde la administración libertaria espera conseguir la ansiada sanción definitiva. Durante la misma jornada de votación, el cuerpo legislativo también abordó la redefinición del alcance geográfico de los subsidios al gas por «zona fría».
Durante el debate, el legislador de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió enfáticamente la medida y criticó a la política tradicional por acumular regulaciones inútiles para «hacerle la vida imposible» al ciudadano de bien. En esa misma línea se expresó Nicolás Mayoraz, quien explicó que el objetivo central es suprimir reglas que quedaron superadas por el avance tecnológico o que afectan las libertades individuales, citando como ejemplos la antigua ley de Azotes o la ley de mochileros.
Por el lado de la oposición, el rechazo a la normativa fue rotundo. El legislador de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, afirmó que detrás de esta iniciativa buscan seguir «destruyendo al Estado». A su turno, la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cruzó fuertemente a sus pares cuestionando la supuesta inocuidad de la medida y asegurando que la gran mayoría de los presentes en el recinto no tenían idea del contenido que estaban aprobando.