Mié. May 20th, 2026

OBRAS PÚBLICAS REALIZA MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS PÚBLICOS

por Redaccion J 2 horas atrás
La Municipalidad de Juan José Castelli, en el marco de las celebraciones del Mes de Mayo, continúa llevando adelante importantes trabajos de mantenimiento y embellecimiento en distintos monumentos y espacios históricos de la ciudad.
En esta oportunidad, personal municipal realizó tareas de pintura, restauración y puesta en valor del monumento a Juan José Castelli, prócer de la Primera Junta de Gobierno y figura histórica que da nombre a nuestra localidad.
🇦🇷 Estas acciones buscan preservar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad, revalorizando los símbolos que forman parte de nuestra identidad y de la historia argentina, especialmente en fechas tan significativas para todos los argentinos.

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