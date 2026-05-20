OBRAS PÚBLICAS REALIZA MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS PÚBLICOS
La Municipalidad de Juan José Castelli, en el marco de las celebraciones del Mes de Mayo, continúa llevando adelante importantes trabajos de mantenimiento y embellecimiento en distintos monumentos y espacios históricos de la ciudad.
En esta oportunidad, personal municipal realizó tareas de pintura, restauración y puesta en valor del monumento a Juan José Castelli, prócer de la Primera Junta de Gobierno y figura histórica que da nombre a nuestra localidad.
Estas acciones buscan preservar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad, revalorizando los símbolos que forman parte de nuestra identidad y de la historia argentina, especialmente en fechas tan significativas para todos los argentinos.