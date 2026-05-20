VILLA ÁNGELA: AVANZAN LAS OBRAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN EL AUTÓDROMO

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Omar Canela, verificaron los trabajos de puesta a punto que se llevan adelante en el autódromo de Villa Ángela, mediante un operativo integral desarrollado con maquinaria y personal del organismo vial.

Las tareas se ejecutan con fondos provinciales y contemplan movimiento de suelo, nivelación y acondicionamiento de distintos sectores del circuito, con el objetivo de optimizar las condiciones de la pista para el desarrollo de competencias y actividades automovilísticas.

Durante la recorrida, las autoridades constataron el avance de las intervenciones que Vialidad Provincial realiza con maquinaria pesada y operarios especializados, en el marco de un trabajo coordinado para fortalecer la infraestructura deportiva de la localidad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones forman parte del acompañamiento permanente a eventos deportivos y espacios que promueven el desarrollo regional, el turismo y la actividad económica local.

Asimismo, señalaron que las mejoras permitirán optimizar el estado general del circuito y brindar mayores condiciones de seguridad y funcionamiento para la realización de futuras jornadas automovilísticas en Villa Ángela.

Relacionado