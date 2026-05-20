El riesgo país retrocede y se acerca a los 500 puntos y los ADR suben impulsados por los bancos

Ante la mayor oferta de dólares estacional producto de la cosecha, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa su compra de divisas para atesorar en las reservas. Durante 2026, la autoridad monetaria acumula 8.376 millones de dólares, superando la meta objetivo del año que era sumar al menos 8 mil millones de dólares.

En el plano internacional, las bolsas internacionales tuvieron una jornada negativa debido a que las tasas de interés en Estados Unidos siguen en niveles elevados. El mercado cree que la Reserva Federal mantendrá el costo del dinero elevado durante bastante tiempo e incluso algunos analistas ya hablan de posibles nuevas subas hacia 2027.

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval retrocede 0,4% a 2.764.703,56. En el panel líder, los papeles que más bajan son Transportadora de Gas del Sur (-4,2%), Pampa Energía (-2,2%), YPF (-2%) y Central Puerto (-1,6%).

En Nueva York, las acciones anotan mayoría de subas de la mano de las acciones bancarias: BBVA (+3%), Grupo Financiero Galicia (+2,3%) y Grupo Supervielle (+2,2%). Aunque los papeles energéticos caen hasta 4,3% de la mano de Transportadora de Gas, seguida de YPF (-2,9%) y Pampa Energía (-2,8%).

La baja de las acciones energéticas se da de la mano de la fuerte baja del petróleo, que recorta hasta 6,3%. El WTI está debajo de los u$s100 el barril, mientras que el Brent está unos dólares por encima.