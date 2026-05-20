PAMPA DEL INFIERNO SECUESTRAN UNA PLANTA DE MARIHUANA EN EL BARRIO SUR TRAS ENTREGA VOLUNTARIA

Siendo aproximadamente las 13, personal policial de la Comisaría Pampa del Infierno intervino en un procedimiento en inmediaciones de calle Los Hacheros entre Mettauer y Tartaligno, barrio Sur de dicha localidad.

En el lugar, un ciudadano de 29 años, hizo entrega de manera voluntaria de una planta de similares características a la especie cannabis sativa (marihuana), la cual presentaba hojas aserradas y tallo acanalado, con una longitud aproximada de 2,05 metros.

Ante lo informado, se dio inmediata intervención al Fiscal en turno, quien dispuso el formal secuestro de la planta, la notificación de actuaciones en el marco de la Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 (Estupefacientes) para el individuo, y que el mismo continúe en libertad.

Relacionado