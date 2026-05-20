ENTREGA DE LA TARJETA IMPULSA ARTESANOS

Reconocimientos a quienes con sus manos mantienen viva la cultura y el trabajo artesanal.

📌En la jornada de este miércoles 20 de mayo se realizó la entrega de las tarjetas “Impulsa Artesanos”, una iniciativa de la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, destinada a reconocer y fortalecer el trabajo de los artesanos locales.

🤝 Este programa busca valorar el compromiso, la creatividad y los oficios que muchas familias mantienen vivos de generación en generación, formando parte de la identidad cultural de nuestra comunidad.

La actividad fue encabezada por el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero y autoridades del gabinete municipal, quienes destacaron los importantes beneficios que brinda esta tarjeta.

🪪 A través de “Impulsa Artesanos”, los trabajadores del sector podrán acceder a un registro oficial que les permitirá contar con reconocimiento formal y participar en distintos eventos y ferias provinciales.

🚐 Entre los beneficios más destacados se encuentra el traslado sin cargo de sus artesanías y productos a diferentes ferias de la provincia, favoreciendo la promoción y comercialización de sus trabajos.

✨ El intendente Pío Sander remarcó la importancia de esta iniciativa como una herramienta de acompañamiento y crecimiento para los artesanos, fortaleciendo la cultura local y generando nuevas oportunidades para el sector.

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