RIO NEGRO ENCUENTRAN EL CUERPO DE UN HOMBRE EN EL BARRIO SANTA CLARA E INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL DECESO

Hoy, personal policial tomó conocimiento sobre la presencia de un cuerpo sin vida en aguas del Río Negro, en inmediaciones del barrio Santa Clara.

Constituidos en el lugar, los efectivos constataron que se trataba de un masculino de entre 75 a 80 años de edad, de cabellos canosos, el cual se hallaba flotando en el cauce del río.

De inmediato se procedió al resguardo del sector y a la intervención de las áreas competentes, iniciándose las actuaciones de rigor a fin de establecer la identidad del occiso y las causales del deceso.

La investigación continúa bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.

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