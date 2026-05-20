ALUMNOS DE BARRANQUERAS CONOCIERON LA OPERATORIA Y EL CRECIMIENTO DEL PUERTO

Alumnos del último año recorrieron las instalaciones portuarias y participaron de una charla de concientización sobre ludopatía junto a Lotería Chaqueña.

El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva jornada de visitas guiadas, recibiendo en esta oportunidad a estudiantes del último año de la EET Nº 33 “Director Carlos Silva” de la ciudad de Barranqueras.

Durante la actividad, los alumnos pudieron conocer el funcionamiento y la operatoria de la terminal portuaria, en un recorrido que contó además con el acompañamiento de personal de Lotería Chaqueña, quienes brindaron una charla de concientización sobre ludopatía y prevención de consumos problemáticos.

La visita incluyó recorridas por las instalaciones de Prefectura Naval Argentina, ARCA/ADUANA, la sala de vigilancia del Puerto, el área administrativa, Hidrovía y Balizamiento. Posteriormente, los jóvenes conocieron el Galpón Fiscal, recientemente inaugurado, además del muelle y las grúas portuarias.

La jornada finalizó en el salón vidriado del Puerto, donde los estudiantes fueron recibidos por la administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula.

“Para nosotros es fundamental que los jóvenes conozcan el crecimiento y la operatividad que hoy tiene el Puerto Barranqueras, porque son ellos quienes llevarán este mensaje a la comunidad. Este puerto vuelve a consolidarse como un motor de desarrollo, producción y trabajo para toda la provincia”, expresó Azula.

Asimismo, la administradora agradeció a Lotería Chaqueña por el acompañamiento y la charla brindada a los estudiantes, como también al Gobernador Zdero por el apoyo permanente al fortalecimiento y crecimiento del Puerto de Barranqueras.

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