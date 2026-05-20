JUAN JOSE CASTELLI OBRAS PÚBLICAS INTENSIFICA EL RECAMBIO DE LUMINARIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través del área de Obras Públicas, continúa reforzando los trabajos de mantenimiento y recambio de luminarias en diferentes puntos de la ciudad.
Una cuadrilla de operarios municipales recorre diariamente distintos barrios y sectores urbanos, dando respuesta a la importante demanda existente de luces y artefactos que necesitan ser reemplazados.
Estas tareas tienen como objetivo mejorar el alumbrado público, brindar mayor seguridad a vecinos y conductores, y optimizar la iluminación en calles, avenidas y espacios públicos.
Desde el municipio remarcaron que los trabajos continuarán de manera progresiva, priorizando los sectores con mayores inconvenientes y atendiendo los reclamos realizados por la comunidad.