COLONIA ABORIGEN: AVANZAN LAS OBRAS DE LA PLAZA CENTRAL, EL REGISTRO CIVIL Y LA OFICINA PARA EXCOMBATIENTES ORIGINARIOS

”_Pasaron muchos gobiernos, siempre nos dieron la espalda pero hoy llegó Zdero y nos brindó ésto”, afirmó Dalmacio Amarilla, ex combatiente de Malvinas, del Pueblo Qom._

El gobernador Leandro Zdero verificó los avances de las obras que se ejecutan en Colonia Aborigen, donde se construye una renovada plaza central junto a un salón de usos múltiples, una nueva sede del Registro Civil, el dispositivo Ñachec y una oficina destinada a excombatientes originarios. Durante la recorrida, el mandatario provincial destacó el compromiso asumido y remarcó la importancia de generar espacios de contención y servicios para toda la comunidad. “Era una obra que me había comprometido con los vecinos y hoy vemos cómo avanza para convertirse en una realidad. Aquí va a funcionar el Registro Civil en un lugar acorde, también una oficina para los excombatientes y un salón de usos múltiples pensado para toda la comunidad”, expresó Zdero.

Asimismo, el gobernador señaló que el objetivo es que Colonia Aborigen cuente con infraestructura digna y espacios que fortalezcan la integración social y comunitaria.

”MUCHAS VECES SENTIMOS QUE NADIE SE ACORDABA DE NOSOTROS”

En representación de los excombatientes Qom, Dalmacio Amarilla manifestó su emoción por la concreción de una demanda histórica de la comunidad. “Hace muchos años venimos luchando para tener una oficina y nunca lo habíamos logrado”. Amarilla destacó que el nuevo espacio será de gran importancia para los veteranos y para toda la comunidad originaria de Colonia Aborigen. “Estamos muy emocionados y agradecidos por este gesto del señor gobernador. Esto será para toda nuestra comunidad”, expresó.

Además, recordó el valor que representa mantener viva la memoria de la Gesta de Malvinas. “Cada 2 de abril lo llevamos en el corazón. Muchas veces sentimos que nadie se acordaba de nosotros, pero seguimos adelante y hoy vemos este reconocimiento que nos llena de orgullo”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, explicó que la intervención incluye una renovación integral de la plaza central y la construcción de nuevos espacios públicos. “Es una obra muy importante para Colonia Aborigen. La plaza se hizo prácticamente desde cero y está quedando muy linda, con juegos infantiles, iluminación y nuevos espacios para toda la comunidad”, indicó.

El funcionario agregó que el proyecto contempla además “una nueva sede del Registro Civil, un salón de usos múltiples y un espacio para los excombatientes”, destacando que se trata de una obra “muy integrada y pensada para responder a pedidos históricos de la comunidad”.

Domínguez remarcó además el valor simbólico que tendrá el espacio destinado a los veteranos de Malvinas pertenecientes a pueblos originarios. “Es un reconocimiento muy importante. Los excombatientes habían planteado esta necesidad y el Gobernador tomó el pedido con mucha claridad y compromiso”, sostuvo.

En el marco de las nuevas obras que se ejecutan en la plaza central, la artista Ayelén Leguiza expresó su emoción y orgullo por realizar un mural homenaje a los excombatientes de Malvinas de pueblos originarios en Colonia Aborigen.

Comentó que trabajó durante varios días junto al acompañamiento de su familia y personas cercanas para concretar la obra, destacando que fue convocada para presentar su propuesta artística y que el diseño fue muy bien recibido.

Finalmente, agradeció haber sido tenida en cuenta para este proyecto y valoró la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias con las autoridades durante la visita oficial.

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