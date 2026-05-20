EL GUIDO MIRANDA CELEBRARÁ SU 29° ANIVERSARIO CON UNA GRAN GALA ARTÍSTICA Y EL TRADICIONAL PERICÓN NACIONAL

La jornada recibirá además, el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y culminará con la entonación del Himno Nacional Argentino.

La agenda aniversario fue presentada por la vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Valdez, junto a la directora del Guido Miranda, Sandra Sisti. El Complejo Cultural Complejo Cultural Guido Miranda celebrará este domingo 24 de mayo su 29° aniversario con una gran gala artística que también conmemorará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La programación incluirá funciones de la obra Soy el Guido, el tradicional baile del Pericón Nacional y el cierre especial con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del Coro Polifónico de Resistencia.

PROGRAMA:

La jornada comenzará a las 19 hs con la primera función de Soy el Guido; luego, a las 20.30, tendrá lugar el tradicional Pericón Nacional, una de las postales culturales más representativas de la provincia, con la participación de once academias y escuelas de danza de distintos puntos del Chaco. Finalmente, a las 21 se presentará una segunda función de la obra artística.

“El Guido Miranda es la casa de los artistas regionales, lo que sucedió en su escenario durante estos 29 años emociona y enorgullece a todos los chaqueños”, expresó Valdez.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicada en Colón 164, de miércoles a domingo, de 17 a 21.

Por su parte, Sisti destacó que “el Guido Miranda es un punto de inflexión y un hito en el crecimiento artístico profesional de Chaco”.

UNA OBRA QUE RECORRE LA HISTORIA DEL GUIDO

La obra teatral Soy el Guido está dirigida por Javier Lúquez Toledo y cuenta con las actuaciones de Dani Choi Ramírez y Eduardo Schanton. El espectáculo reunirá además a destacados exponentes de la danza chaqueña, entre ellos el Ballet Contemporáneo del Chaco, la Compañía de Contemporáneo del ISPEA Danza y Teatro, el Taller “Romance de Zamba”, el Ballet Duartango, el Ballet Ferrazano, la Compañía Galatea y La Estación Folclórica de Charata.

En tanto, el Pericón Nacional contará con la participación de las instituciones ISPEA Danza y Teatro, Romance de Zamba, Duartango, Fluyrte, Latidos de Tradición, La Flota de Barranqueras, La Estación Folklórica de Charata, Identidad de Fontana, Aires de Tradición de Charata, Herencias de mi Danza y Huellas Argentinas.

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