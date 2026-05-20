METROPOLITANA  APREHENDIERON A UN HOMBRE POR SUPUESTO ROBO A UNA JUBILADA

La aprehensión se concretó el pasado 11 de mayo y este miércoles se llevó adelante un allanamiento.

Efectivos de la Comisaría Octava iniciaron tareas investigativas tras una denuncia por un supuesto robo ocurrido en una vivienda del barrio Villa Fabiana, donde la damnificada fue una mujer de 83 años. El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo y la denuncia fue realizada por la hija de la víctima, una mujer de 49 años, quien manifestó que su madre se encontraba en su domicilio cuando habría sido sorprendida por un sujeto que ingresó al inmueble tras vulnerar las medidas de seguridad del lugar. El presunto autor, con el rostro cubierto y mediante amenazas con un elemento punzante, habría ejercido violencia física sobre la víctima para exigirle dinero en efectivo, logrando sustraer una importante suma de dinero para luego darse a la fuga.

A partir de las averiguaciones realizadas por personal del Servicio Externo, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor y procedieron a la demora y posterior aprehensión de un ciudadano de 38 años. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue notificado de su situación legal en la causa por «Supuesto Robo».

Posteriormente, y en continuidad con las diligencias investigativas, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del supuesto autor, ubicado en el barrio Villa Río Negro, el cual arrojó resultado negativo respecto a los elementos buscados.

Las actuaciones continúan a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.

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