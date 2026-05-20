JUAN JOSE CASTELLI PRESENTARON LOS RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS «PA’AXANGUI».

La Municipalidad de Juan José Castelli llevó adelante la presentación del Informe de los resultados definitivos del Relevamiento de Comunidades Indígenas, una importante iniciativa destinada a producir información precisa sobre las comunidades originarias de la ciudad y parajes del ejido municipal.

El trabajo fue impulsado desde el área de Desarrollo Social junto a instituciones y actores comunitarios, con el objetivo de conocer en profundidad las necesidades, fortalezas y realidades de la comunidad, permitiendo planificar, evaluar y gestionar políticas públicas más eficientes, inclusivas y acordes a la realidad social.

El relevamiento reunió datos vinculados a población, vivienda, salud, educación, economía y necesidades sociales, generando información estadística fundamental para fortalecer la asistencia y mejorar los servicios que brinda el municipio.

Esta información permitirá proyectar políticas públicas que lleguen verdaderamente a quienes más lo necesitan, aportando herramientas fundamentales para mejorar programas vinculados a salud, educación, vivienda, contención social y desarrollo comunitario.

Para llevar adelante este importante trabajo se articuló de manera conjunta con enfermeros, docentes, presidentes de comisiones barriales, referentes comunitarios y representantes del Concejo Deliberante, consolidando un abordaje integral y participativo.

El subsecretario de Comunidades Originarias, Lázaro Díaz, dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia del programa, resaltando el valor que tiene para las comunidades contar con un relevamiento que permita detectar necesidades y problemáticas reales. Además, expresó su agradecimiento al municipio por impulsar esta iniciativa y acercarse a conocer en primera persona la situación de las familias.

Por su parte, el intendente Pío Sander remarcó la importancia de contar con información actualizada y certera, señalando que el compromiso y la participación de todos los actores sociales son fundamentales para avanzar en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, se destacó que este relevamiento permitirá impulsar proyectos vinculados a espacios verdes, contención social, educación y acompañamiento de niños y jóvenes, promoviendo su inclusión y permanencia dentro del sistema educativo.

La presentación técnica de los resultados estuvo a cargo de Gonzalo Sotomayor, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y el subsecretario de Pueblos Originarios, Lázaro Díaz, quienes expusieron de manera clara y detallada los principales datos obtenidos a través del programa “Pa’axangui”.

Durante la exposición aclararon que se trata de datos representativos y generales, resguardando la privacidad de cada familia relevada.

Además, informaron que este importante trabajo es de carácter público y se encuentra disponible tanto en formato digital como en papel, permitiendo su consulta y utilización para futuras acciones y proyectos destinados a las comunidades originarias. Pío Oscar Sander Ismael Pablo Barnes Participaron de esta presentación el intendente, el secretario de Gobierno, las concejales Belén Cejas y Clelia Obregón , el director Regional Humberto Molina, miembros de la JUM autoridades Educativas y Presidentes de las comisiones Barriales de las comunidades entre otros .

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