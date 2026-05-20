JUAN JOSE CASTELLI  INCAUTAN UN CAMIÓN CON 7 MIL KILOS DE ALGARROBO

En un operativo de control vehicular realizado en un camino rural de Pampa Aguará, jurisdicción de Tres Isletas, efectivos de la Sección Rural Lalelay dependiente del Departamento Seguridad Rural de Juan José Castelli secuestraron un camión que transportaba producto forestal sin la documentación.

El procedimiento ocurrió este miércoles alrededor de las 13 del mediodía, cuando el personal detuvo la marcha de un camión rojo que trasladaba aproximadamente 7.000 kilos de rollos de algarrobo en la parte posterior del chasis.

Durante la inspección, los agentes constataron que el conductor no contaba con la guía de transporte exigida para el traslado de la carga forestal, por lo que se dio intervención a “la Delegación de Bosques de Juan José Castelli”.

Por disposición de la Dirección de Bosques provincial, se procedió al secuestro del vehículo y al decomiso de la carga, mientras que el hombre de 31 años fue notificado de la infracción a la Ley Provincial N° 2079-R de Bosques.

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