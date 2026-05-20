RESISTENCIA LOCALIZARON A UNA MENOR QUE SE FUGO DE UN HOGAR

Los Efectivos encontraron a la menor en inmediaciones de un local comercial.

Los agentes de la Comisaria Cuarta de Resistencia esta mañana alrededor de las 9, se encontraban en la búsqueda de una adolescente de 13 años que fue denunciada como desaparecida el 13 de mayo del 2026.

Fue así que recibieron información que la menor se encontraba deambulando por avenida Israel, por ello inmediatamente llegaron a la calle antes mencionada y en la intersección de la calle Sixto Laconich, cerca de un comercio hallaron a la menor.

Finalmente tras su identificación, se procedió a su conducción y posterior traslado a Sanidad Policial a los fines de su correspondiente examen médico.

Finalizadas dichas diligencias, la menor fue trasladada a la Comisara Primera de Resistencia.

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