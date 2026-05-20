BÚSQUEDA DE PERSONAS CASO AXEL GONZÁLEZ: CONTINÚAN LAS TAREAS DE BÚSQUEDA PARA DAR CON SU PARADERO

En el marco de la causa por la desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, en la jornada de hoy se continúan las tareas investigativas, operativos de búsqueda para establecer su paradero.

Alrededor de las 7:30, diferentes unidades especiales y comisarias, nuevamente comenzaron sus tareas para hallar al joven que fue visto por última vez el pasado 17 de mayo de 2026 en el barrio Tkay, tras la denuncia realizada por su madre ante la autoridad policial correspondiente.

Axel González mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo de acetato negro, medias del Club Boca Juniors, ojotas blancas y campera negra.

Durante la jornada de hoy, se continúan desarrollándose diligencias investigativas, recepción de testimonios y verificación de distintas informaciones vinculadas a la causa, con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y avanzar en su localización.

Asimismo, personal especializado del Departamento Cibercrimen prosigue con tareas de análisis y extracción de registros fílmicos provenientes de cámaras de seguridad consideradas de interés para la investigación, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14.

Del operativo participan distintas divisiones policiales y personal especializado, manteniéndose activas todas las líneas de investigación y búsqueda.

Cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de Axel González puede ser comunicada a la unidad policial más cercana, a la Dirección Zona Metropolitana al 3624-460863 o al servicio de emergencias 911

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