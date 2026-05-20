EL GOBERNADOR ZDERO DESTACÓ LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIOS TERAPÉUTICOS EN SAN GABRIEL

El mandatario provincial resaltó la importancia de acompañar las iniciativas privadas que invierten en salud en la provincia y remarcó el valor del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

El gobernador Leandro Zdero estuvo en las instalaciones de la Casa de Convivencia y el Hospital de Día de la Clínica San Gabriel, en French 750, donde destacó el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en materia de salud mental, acompañamiento terapéutico y rehabilitación de personas con consumos problemáticos. Zdero remarcó las acciones que se llevan adelante en el Hospital de Día, el Área de Adicciones y la Casa de Medio Camino de Salud Mental, dispositivos que articulan esfuerzos profesionales y comunitarios para garantizar abordajes integrales, cuidados continuos y oportunidades de reinserción social. “Vinimos a acompañar la iniciativa privada chaqueña que invierte en nuestra provincia en salud, para ayudar y ampliar los centros asistenciales y de contención. En muy poco tiempo lograron ampliar servicios y eso merece ser destacado”, expresó Zdero.

Asimismo, valoró “a los profesionales y de quienes invierten en salud mental y trabajan en consumos problemáticos”, subrayando la necesidad de fortalecer la articulación público-privada para abordar estas problemáticas. “Lo importante es la recuperación de las personas, acompañarlas en procesos muchas veces difíciles y brindarles herramientas para volver a disfrutar de la vida y reinsertarse socialmente”, sostuvo. El gobernador también destacó las mejoras edilicias y la ampliación de servicios en el nuevo espacio, que cuenta con consultorios, salas y talleres destinados a distintos abordajes terapéuticos.

”ES LA PRIMERA VEZ QUE UN GOBERNADOR VISITA NUESTRA INSTITUCIÓN”

Por su parte, el presidente de la firma Hospital de Día San Gabriel, Héctor Rossetti agradeció la visita oficial y destacó el crecimiento sostenido de la institución, que actualmente alberga a más de 200 pacientes entre tratamientos psiquiátricos, discapacidad y consumos problemáticos. “Es la primera vez que un gobernador visita nuestra institución. Fuimos creciendo desde cero y hoy contamos con un centro integral con distintos espacios de atención y rehabilitación”, manifestó.

Además, adelantó la próxima inauguración de una Casa de Convivencia, uno de los dispositivos contemplados en la Ley de Salud Mental, destinada a personas que no cuentan con contención familiar o habitacional. “Allí trabajaremos sobre hábitos de la vida diaria y la reinserción social, articulando tareas con el Hospital de Día”, explicó.

A su turno, el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y señaló que el crecimiento de los consumos problemáticos y las patologías vinculadas a la salud mental requieren respuestas integrales. “Este espacio viene a cubrir una necesidad importante del sistema sanitario, tanto público como privado. Debemos seguir fortaleciendo el trabajo articulado para brindar contención a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Acompañaron al Gobernador Zdero, en esta actividad, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez y el diputado provincial, Iván Gyoker.

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