AVANCE ARGENTINO EN CÁNCER INFANTIL: LA MEDICINA DE PRECISIÓN MEJORA EL TRATAMIENTO EN DOS DE CADA TRES CASOS

Un equipo de investigadores y médicos de Argentina logró un avance significativo en el tratamiento del cáncer infantil al implementar un programa de medicina de precisión que permitió mejorar el diagnóstico, pronóstico o tratamiento en dos de cada tres pacientes con casos complejos.

El trabajo fue desarrollado desde el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional, en conjunto con la Universidad Austral y el CONICET, con la colaboración de instituciones de América Latina. Los resultados fueron publicados en la revista Pediatric Blood & Cancer, órgano oficial de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.

Un programa innovador en la región

El estudio, denominado COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), fue liderado por Guillermo L. Chantada y Andrea S. Llera, junto a un equipo multidisciplinario de especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

El objetivo fue evaluar la viabilidad de aplicar secuenciación genómica en tumores infantiles sin costo para los pacientes, integrando además el análisis en espacios interdisciplinarios para maximizar su impacto clínico.

¿Qué es la medicina de precisión?

La secuenciación genómica permite analizar el ADN y el ARN de los tumores para detectar alteraciones genéticas específicas. De esta manera, los tratamientos pueden adaptarse a las características particulares de cada paciente, en lugar de aplicar terapias generales.

Este enfoque, conocido como medicina de precisión, ya es estándar en países desarrollados, aunque todavía enfrenta limitaciones en América Latina debido a factores económicos y estructurales.

Resultados alentadores

El estudio analizó 38 casos de pacientes pediátricos con desafíos diagnósticos. En ese grupo, los hallazgos genómicos tuvieron impacto clínico en una proporción significativa:

Se logró confirmar diagnósticos en casos dudosos

Se redefinieron niveles de riesgo

Se orientaron tratamientos más específicos

En particular, en los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%.

Además, se destacó la implementación de los llamados “Ateneos Moleculares Interdisciplinarios”, encuentros virtuales donde especialistas de distintas áreas y países analizan los casos en conjunto, mejorando la toma de decisiones médicas.

Obstáculos y desafíos

A pesar de los resultados positivos, los investigadores identificaron diversas dificultades para expandir este tipo de programas:

Baja demanda inicial de estudios

Problemas logísticos para el envío de muestras

Falta de tiempo en la práctica médica

Acceso limitado a tratamientos específicos y ensayos clínicos

También subrayan la necesidad de políticas públicas sostenidas que impulsen la medicina genómica, especialmente en el ámbito de la oncología pediátrica.

Una inversión estratégica en salud

Los autores concluyen que el principal desafío ya no es solo tecnológico, sino también organizacional y educativo. En ese sentido, plantean que la medicina de precisión debe ser considerada una inversión clave para mejorar la calidad del sistema de salud.

El estudio aporta evidencia concreta sobre la posibilidad de integrar herramientas avanzadas en contextos de recursos limitados y abre el debate sobre el acceso equitativo a diagnósticos y tratamientos innovadores en la región.

Financiamiento

La investigación contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer, fundaciones privadas y programas de innovación en oncología.

Este avance posiciona a Argentina como un referente regional en la incorporación de medicina de precisión en cáncer infantil, con impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

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