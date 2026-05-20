EVO MORALES DENUNCIO QUE EL GOBIERNO BOLIVIANO APLICA LA MISMA RECETA DE JAVIER MILEI
El expresidente de Bolivia lanzó duras críticas al actual mandatario Rodrigo Paz y denunció una supuesta auditoría de Federico Sturzenegger en La Paz
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rompió el silencio este martes en una entrevista con C5N, en medio de la delicada situación judicial e institucional que atraviesa, y apuntó contra el Gobierno de su paísm comparándolo con la gestión libertaria en la Argentina.
Declarado en rebeldía por la Justicia de su país y con una orden de aprehensión vigente por el presunto delito de trata agravada de personas, el líder cocalero apuntó directamente contra la gestión del actual mandatario Rodrigo Paz, acusándolo de calcar el programa económico de la administración de Javier Milei en la Argentina.
Las declaraciones fueron realizadas este martes en una entrevista exclusiva con Gustavo Sylvestre para el programa Minuto Uno. Morales dialogó desde la sede sindical de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el búnker donde permanece confinado desde hace más de un año.
Evo Morales denunció una supuesta asesoría de Federico Sturzenegger en La Paz
Al analizar el profundo estallido social y las protestas que sacuden a las principales ciudades bolivianas, el exjefe de Estado rechazó que se trate de revueltas aisladas y las enmarcó en un descontento estructural. «Es una sublevación del pueblo contra el modelo neoliberal y el estado neocolonial», definió.
En esa línea, lanzó una fuerte denuncia que vincula directamente a la Casa Rosada con el rumbo político de su país. «El 30 de abril, Milei mandó al Palacio del Quemado de La Paz a su ministro Federico Sturzenegger. Fue a asesorar al gobierno de Rodrigo Paz para que haga lo mismo que en Argentina», disparó Morales.
Según su lectura, el plan trazado desde la asunción de Paz el pasado 8 de noviembre busca replicar el dogma libertario en el Altiplano: «Achicar el Estado, reducirlo a un Estado mínimo, un Estado que solo desregula y no invierte. Y aplica políticas de contracción económica», argumentó.
Continuidad neoliberal y defensa judicial
Para Morales, el actual esquema económico no es una novedad, sino la consolidación de un proceso que inició con su derrocamiento.
El dirigente afirmó que la «persecución» en su contra y la entrega de la soberanía monetaria comenzaron con el golpe de Estado de noviembre de 2019: «Ahí empieza el neoliberalismo, con Jeanine Áñez, la golpista, y continuando con Lucho Arce, que se sumó a las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional».
Finalmente, el exmandatario aprovechó el espacio televisivo para defenderse de las graves acusaciones penales que pesan en su contra y ratificar su inocencia, atribuyendo las causas a un armado del lawfare regional.
«En todo este tiempo buscaron implicar a Evo con corrupción, y no encontraron nada. Con el narco, tampoco. Entonces inventaron un proceso de trata de tráfico. No hay víctima. No hubo debido proceso ni hubo pruebas«, sentenció de manera categórica.