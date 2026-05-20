EVO MORALES DENUNCIO QUE EL GOBIERNO BOLIVIANO APLICA LA MISMA RECETA DE JAVIER MILEI

Según su lectura, el plan trazado desde la asunción de Paz el pasado 8 de noviembre busca replicar el dogma libertario en el Altiplano: «Achicar el Estado, reducirlo a un Estado mínimo, un Estado que solo desregula y no invierte. Y aplica políticas de contracción económica», argumentó.

Continuidad neoliberal y defensa judicial

Para Morales, el actual esquema económico no es una novedad, sino la consolidación de un proceso que inició con su derrocamiento.

El dirigente afirmó que la «persecución» en su contra y la entrega de la soberanía monetaria comenzaron con el golpe de Estado de noviembre de 2019: «Ahí empieza el neoliberalismo, con Jeanine Áñez, la golpista, y continuando con Lucho Arce, que se sumó a las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional».

Finalmente, el exmandatario aprovechó el espacio televisivo para defenderse de las graves acusaciones penales que pesan en su contra y ratificar su inocencia, atribuyendo las causas a un armado del lawfare regional.

«En todo este tiempo buscaron implicar a Evo con corrupción, y no encontraron nada. Con el narco, tampoco. Entonces inventaron un proceso de trata de tráfico. No hay víctima. No hubo debido proceso ni hubo pruebas«, sentenció de manera categórica.