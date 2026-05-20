VER A LA SELECCION ARGENTINA EN EL MUNDIAL, UN LUJO: MIRA CUANTO ESTA LA ENTRADA

Las entradas para la Copa Mundial FIFA 2026 muestran una escala de valores sin precedentes, según un relevamiento difundido por el medio británico The Economist. La fase de grupos arranca con tickets cercanos a los 200 dólares, mientras que la final se ubica en un piso superior a los 2.000 dólares, lo que marca un salto significativo respecto de ediciones anteriores.

El esquema de comercialización quedó bajo control directo de la FIFA, que reemplazó a operadores locales e incorporó precios dinámicos ajustados por demanda. A esto se suma un sistema de reventa oficial con comisión, lo que amplificó la volatilidad de los valores en el mercado secundario.

En ese circuito paralelo, los precios escalaron aún más: se registraron ofertas que alcanzan cifras millonarias en dólares para la final, mientras que algunos partidos de fase de grupos llegaron a cotizar varios miles de dólares según la selección involucrada y la demanda internacional.

El impacto del modelo también se refleja en el comportamiento del público. Por primera vez, el torneo no agotó todas sus entradas antes del inicio, una situación atribuida a la combinación de precios altos, incertidumbre en la compra y restricciones logísticas para los hinchas que viajan desde otros países.

A esto se suman factores externos como el costo de vuelos, alojamiento y visados, que reducen aún más el acceso de los aficionados. El ajuste de la industria hotelera en las sedes y la aparición de descuentos de último momento en remanentes completan un escenario donde la experiencia del torneo se reconfigura en función del poder adquisitivo.